Транзит российской нефти через Украину в 2024 году упал на 15%

Транзит российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба" по территории Украины сократился на 15% в 2024 году до 11,5 млн тонн. Об этом пишет российская газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Транзит сократился на 11,5 млн тонн нефти (230 300 баррелей в сутки).

На Венгрию приходится 42% поставок, которые в 2024 году были стабильными и составляли 4,8 млн тонн. Экспорт в Словакию упал на 13% до 4 млн тонн, а поставки в Чехию сократились до 2,7 млн тонн.

Германия и Польша прекратили закупку российской нефти в 2023 году из-за войны в Украине. Сейчас Германия получает нефть из Казахстана через северную ветку "Дружбы", проходящую через Беларусь.

В прошлом году центральноазиатская страна экспортировала 1,5 миллиона тонн нефти в Германию через "Дружбу".