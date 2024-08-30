Михаил Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

Украина будет выполнять свои обязательства по транзиту российской нефти в Европу в полном объеме до завершения действия контрактов. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"При этом Украина выполняла и будет выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме до предусмотренной даты завершения действия таких контрактов. Потому что это касается наших двусторонних отношений с европейскими странами", - подчеркнул Подоляк, которого цитирует "Мы - Украина".

В то же время он добавил, что Украина поддерживает Еврокомиссию в стремлении диверсифицировать поставки нефти для некоторых стран региона, чтобы уменьшить или полностью убрать присутствие российской нефти.

Следовательно, Украина будет продолжать транзит нефти в Европу до конца 2029 года.

Ранее Подоляк заявил, что кроме газа, с января 2025 года по территории Украины прекратится транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".