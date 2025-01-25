Последнее обновление: 25.01.2025 14:00

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за сутки 44 беспилотников

Армия РФ нанесла удары по инфраструктуре украинских аэродромов, за сутки сбиты 44 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

В нем также говорится о нанесении ударов "по инфраструктуре аэродромов ВСУ, местам хранения и подготовки к боевому применению беспилотников".

"Авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по позициям армии Украины в 132 районах", - сообщило Минобороны РФ.

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