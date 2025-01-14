Украинские беспилотники ночью атаковали пять российских регионов

Ночью 14 января украинские беспилотники атаковали Тульскую, Саратовскую, Орловскую, Ростовскую области и Татарстан.

Сначала дроны ударили по Тульской области, взрывы прогремели над городом Алексин. Местные власти отчитались об уничтожении не менее 16 БПЛА.

Недавно потушили пожар в Энгельсе Саратовской области, однако этой ночью его вновь атаковали дроны. Глава Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил попадание в «промышленный объект».

На промпредприятии есть повреждения, по предварительным данным, никто не пострадал, уточнил глава региона.

"В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме. Перед администрациями учреждений поставлена задача оперативно довести всю информацию до родителей", - написал глава Энгельсского района Михаил Исаев в своем телегам-канале.

В пригороде Казани после атаки БПЛА, по словам местных жителей, произошло возгорание газовой цистерны, виден сильный пожар и дым.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов, пострадавших нет.

Над Воронежем был, по словам местных властей, уничтожен беспилотный летательный аппарат, предварительно, пострадавших нет.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил о массированной атаке на регион украинскими дронами.

"Этой ночью Орловская область подверглась массовой атаке – сбито 17 вражеских БПЛА. Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале во вторник.

На всех местах происшествий работают оперативные службы.

В аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова закрыты аэропорты, введен план «Ковер».

Вчера вечером украинские ракеты атаковали предприятия в Брянской области - завод "Кремний", в том числе химзавод, производящий боеприпасы.

Брянский химический завод - одно из ведущих российских предприятий по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, включая снаряды для реактивных систем залпового огня и различные виды артиллерийских боеприпасов. С начала войны он уже не раз становился целью атак ВСУ. Завод "Кремний" также косвенно связан с российским ВПК - это предприятие производит микроэлектронику.