Китайское судно не смогло доставить модули для российского газового проекта из-за санкций

Китайское судно Wei Xiao Tian Tian Si не смогло доставить два больших модуля, предназначенные для третьей очереди газового проекта Арктик LNG 2, в Россию из-за санкций, наложенных США. Об этом пишет gCaptain.

Модули, весом более 12 тыс. тонн каждый, были загружены в Китае в начале 2024 года с целью доставки на российскую верфь в село Белокаменка. Однако из-за международных ограничений доставка так и не состоялась.

Судно отправилось в путешествие через Южную Африку и Северную Атлантику, но на пути, возле Фарерских островов Дании, резко изменило курс и начало возвращаться обратно в Китай. После 10 месяцев путешествия, тщетных попыток добраться до России, судно в конце концов вернулось в китайский порт, так и не разгрузив модули.

Теперь эти модули временно хранятся на территории Китая. Компания Wison New Energies, которая их изготовила, пока не объявила никаких конкретных планов по дальнейшему использованию этих модулей или других, остающихся на заводе. Причиной таких трудностей являются санкции США, которые наложены на завод Wison и затрудняют возможность дальнейших действий с оборудованием.