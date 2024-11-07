Китайский производитель отказался от сборки телевизоров в России из-за санкций

Завод китайской TPV Technology в России прекратил производство телевизоров Philips, Sony и Sharp, а также технику AOC, Panasonic и Infomir. Об этом пишут российские СМИ.

В сервисном отделе TPV Technology подтвердили, что производство на заводе в Шушарах в Ленинградской области приостановлено, однако причину не назвали.

Китайская сторона из-за высокого риска вторичных санкций, с одной стороны, и незначительности рынка РФ для TPV Technology, с другой, приняла решение прекратить прямые продажи в стране.

Причиной также стали сложности с оплатой компонентов, которые закупались в Китае.

Производство было запущено гонконгской компанией еще в 2011 году. В предприятие вложили около $30 млн, а его мощность позволяла выпускать почти 3,5 млн телевизоров в год.

На данный момент компания решает вопрос о распродаже остатков продукции и комплектующих. Специалисты полагают, что долю брендов в РФ поделят между собой китайские Haier, Hisense и TCL.