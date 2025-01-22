В Литве разоблачили схему поставки в Россию подсанкционного оборудования

В Литве разоблачили схему поставок в Россию высокотехнологичного оборудования, подпадающего под западные санкции. Об этом сообщает LRT.

Расследование начали после того, как Департамент госбезопасности получил информацию о том, что гражданин России с временным видом на жительство в Литве вероятно наладил поставки высокотехнологичного оборудования лицам и компаниям из России, имеющим отношение к ВПК.

Сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений 14 января 2025 года провели обыски и задержания. Подозрения в нарушении санкций выдвинули 10 лицам. Следственные действия проводились также в Латвии и Эстонии в сотрудничестве с местными правоохранительными структурами и в координации через Евроюст.

По данным досудебного расследования, россиянин имел большую сеть бизнес-контактов в России и начал по их запросам налаживать поставки необходимого оборудования, подпадающего под санкции ЕС. Поставка оборудования литовского производства осуществлялась различным учреждениям, занимающимся исследованиями и разработками для сферы безопасности и военной промышленности.

Для обхода санкций задействовали типичную схему с длинной цепочкой посредников в третьих странах, которые выступали формальными покупателями товара, а дальше оборудование попадало к неподсанкционным российским компаниям и в итоге к реальным покупателям, связанным с российским ВПК.

Задержанного в Литве россиянина оставили под арестом на один месяц, остальные подозреваемые получили более мягкие меры пресечения, не предусматривающие содержание под стражей.