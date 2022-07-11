Литва ввела ограничения в отношении транзита в Калининград

С 10 июля вступил в силу запрет на ввоз цемента, спирта и ряда других товаров российского происхождения на территорию Евросоюза, предусмотренный четвертым пакетом санкций ЕС, сообщает Delphi.

Ограничение касается и транзита в Калининград, хотя ранее считалось, что в новом разъяснении о применении санкций от ЕК могут появиться исключения.

МИД Литвы подчеркивает, что наземный транзит между Калининградской областью и другими частями России не остановлен и не заблокирован. "Транзит пассажиров и грузов, не подпавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", — отмечается там.