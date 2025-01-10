Украина не будет приостанавливать транзит нефти по «Дружбе». Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

По его словам, транзит нефти по территории Украины идет в соответствии с положениями Энергетической хартии и договора об ассоциации с ЕС.

Кроме того, он отвечает условиям санкционного режима, установленного в Евросоюзе, который разрешает Венгрии и Словакии получать российскую нефти трубопроводным транспортом.

«Остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС по Украине. При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти», - пояснил Шмыгаль, которого цитирует Укринформ.

На этой неделе группа депутатов зарегистрировала законопроект, которым предлагается запретить транзит российской нефти и газа на врем военного положения.

Шмыгаль также заявил, что правительство не планировало и не планирует подписывать никаких контрактов на транзит российского газа.