Последнее обновление: 15.11.2022 23:05

Украина прекратила прокачку нефти в Венгрию, Словакию и Чехию

Премьер-министр Венгрии во вторник вечером созвал заседание Совета обороны в связи с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По данным венгерских СМИ, российская ракета попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на белорусско-украинской границе, которая отвечает за бесперебойную работу нефтепровода "Дружба".

Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу". Там говорят, что получили сообщение от украинской стороны об обстреле российской артиллерией трансформаторной подстанции.

"В результате удара временно прекращены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию", - добавили в MOL.

Россия обычно поставляет около 250 тысяч баррелей нефти в день через южную ветку нефтепровода "Дружба". В декабре должен вступить в силу запрет на покупку российской трубопроводной нефти, но Венгрия и Чехия получили исключение до 2024 года.

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