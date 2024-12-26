Танкер с российским газом четыре месяца бродил в поиске покупателей, но так и не нашел

Танкер Pioneer, перевозивший российский сжиженный природный газ (LNG), санкционированный США, завершил четырехмесячное путешествие, так и не найдя покупателя, готового обойти американские ограничения. Об этом сообщает Bloomberg.

Танкер приехал в плавучее хранилище на Дальнем Востоке России, на Камчатке, где, вероятно, будет храниться газ до поиска покупателя.

Pioneer отправился с арктического завода LNG 2 в августе, но его поездка подчеркивает, как санкции США усложняют планы Москвы увеличить экспорт LNG втрое к 2030 году, пишет издание.

Ни один из отправляемых с арктического завода танкеров не посещал иностранные порты, поскольку потенциальные покупатели опасаются санкций со стороны США.

Завод Arctic LNG 2 прекратил производство в октябре из-за нехватки покупателей и судов, способных пройти через ледовые воды. Россия работает над строительством новых судов-ледоколов.