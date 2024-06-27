Россия начала создавать "теневой флот" для транспортировки газа

Россия уже создала теневой флот для переправки своей нефти по всему миру, но сейчас появляется все больше доказательств, что Москва начала создавать флот и для сжиженного природного газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Газ является ключом к планам Кремля по пополнению государственной казны и финансированию военной машины - но для этого нужна большая доля мирового рынка СПГ. До сих пор планам расширения мешали американские санкции, которые не пускали иностранные компании и остановили поставки специализированных судов, готовых к работе в арктических условиях.

Новые европейские ограничения, которые появятся в следующем году и ограничат доступ к портам, еще больше усложнят текущую цепочку поставок.

За последние три месяца право собственности на восемь судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае, согласно данным Equasis. Четыре из них имеют ледовый класс и уже получили разрешение от Москвы на прохождение арктическими водами России этим летом.

Хотя Bloomberg не удалось напрямую связать эти суда с крупными российскими компаниями, детали поразительно похожи на маневры по созданию теневого нефтяного флота страны, включая использование непрозрачных компаний и настолько старых кораблей, что обычно они уже должны были быть выведены из эксплуатации.

В сплоченной индустрии СПГ, которая в несколько раз меньше нефтяного рынка, очень необычно, когда незнакомое имя покупает специализированные суда, которые могут стоить сотни миллионов долларов. По меньшей мере три танкера также имеют страховщиков в базе данных Международной морской организации, которые указаны как "неизвестные", что является еще одной характерной чертой судов темного флота.

"Есть несколько признаков, указывающих на усилия России по созданию "темного флота" для СПГ, - говорит основатель Арктического института в Вашингтоне Малте Хумперт. Покупка старых судов, передача судов ледового класса дубайской компании и рекордное количество разрешений на использование Северного морского пути указывают на то, что кусочки "темного флота становятся на свои места".

По информации Equasis, право собственности на четыре недавно построенных судна ледового класса отдельно перешло к компании White Fox Ship Management, также базирующейся в Дубае. Россия недавно одобрила эти суда - "Норт Эйр", "Норт Маунтин", "Норт Скай" и "Норт Вэй" - для навигации в Арктике в этом летнем сезоне.

По данным порта, North Way сейчас прибывает к терминалу Зебрюгге в Бельгии, чтобы получить партию российского газа.

White Fox не имеет официального офиса и работает лишь за одним столом. Собеседник, подтвердивший эту информацию, отказался предоставить дополнительную информацию.