Транзит российского газа через Украину прекратится утром 1 января. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, это произойдет в 7.00 по местному времени "в связи с завершением соглашения". Возобновление транзита газа в ЕС через Украину по идущему из РФ газопроводу будет возможно только по запросу Еврокомиссии, и это должен быть газ не от поставщиков из РФ.

Шмыгаль при этом отметил, что транзит российской нефти в ЕС через страну продолжается, так как Украина скована договоренностями.

"Мы, согласно нашему соглашению об ассоциации и Европейской энергетической хартии, обязаны по запросу европейских стран осуществлять транзит нефти. Пока мы не можем нарушить соглашение об ассоциации - в связи с этим технически компания, соответственно, продолжает транзит по запросу европейской стороны. Но мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций", - цитируют украинские СМИ выступление премьера в Верховной раде.