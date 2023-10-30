Украина не будет продлевать договор о транзите газа РФ в Европу

Украина не будет продлевать действующий до конца 2024 года договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу, заявил в воскресенье глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев в интервью украинской службе «Радио Свобода».

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», - заявил Чернышев.

По его словам, компания готова «в любой момент» расторгнуть договор досрочно, но в этом случае страны Европы лишатся российского газа.

«Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям», - уточнил Чернышев, отметив, что отказ от досрочного расторжения договора не связан со страхом судебных исков от «Газпрома».

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году. Условия соглашения предполагают, что российская компания должна передать транзитом через территорию Украины 225 млрд куб. м газа за весь период. Украинская транзитная ветка — маршрут, по которому российский газ может попасть в страны Западной и Центральной Европы.