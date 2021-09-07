Газпром не бронирует дополнительные транзитные мощности через Украину

Транзит газа из России в Евросоюз через Украину будет уменьшаться, так как уже сейчас «Газпром» не бронирует дополнительные транзитные мощности, заявил в понедельник глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Несмотря на максимально цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ, «Газпром» не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности 15 млн куб. м в сутки, что приведет к уменьшению транзита с 124 млн куб. м в сутки до 109 млн куб. м в сутки. Кроме того, «Оператор ГТС Украины» постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн куб. м в сутки, но ни разу «Газпром» не проявил заинтересованности в увеличении поставок газа в ЕС», - сообщил Макогон.

Такую ситуацию глава украинской компании связывает с реализацией проекта «Северный поток - 2». «Сегодня «Газпром» отчитался об окончании трубоукладочных работ по проекту «Северный поток - 2» и готовности поставлять газ по нему уже в 2021 году. Фактически «Газпром» грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по «Северному потоку - 2», - полагает Макогон. Он добавил, что считает это «большим испытанием для Европы» в последующие месяцы в контексте необходимости проявлять «европейскую солидарность».

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на пять лет с возможностью продления до 2034 года. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год, по 40 млрд куб. м - в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

В понедельник оператор проекта «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что закончил укладку последней трубы второй нитки газопровода в Балтийском море. «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.