Украина на треть снизила предлагаемые на аукционе мощности по транзиту газа в октябре

«Оператор ГТС Украины» более чем на треть снизил предлагаемые на аукционе 20 сентября твердые дополнительные мощности по транзиту газа через страну в октябре.

Согласно данным платформы RBP, на аукционе на октябрь объем предложения допмощностей снизился до 9,8 млн кубометров газа в сутки с 15 млн куб. м в сутки предлагаемых ранее, передает ТАСС.

Ранее «Газпром» не бронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на август, а позднее выкупил на аукционе лишь 4,3% допмощностей по транзиту в сентябре.