Последнее обновление: 11.12.2024 15:12

Беларусь и РФ проведут переговоры по соглашению в области экспорта нефти

Беларусь и Российская Федерация проведут переговоры по проекту протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами двух государств о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года. Об этом говорится в постановлении Совмина № 898 от 5 декабря 2024 года.

Согласно документу, на проведение переговоров уполномочен заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Ему разрешено при необходимости вносить в проект протокола изменения, "не имеющие принципиального характера", а также подписание этого протокола "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Соглашением от 2007 года Беларусь и Россия определили ставки экспортной пошлины на российскую нефть, поставляемую в республику. За время действия соглашения в него несколько раз вносились изменения, закрепленные соответствующими протоколами. Этим соглашением предусмотрено прекращение его действия 31 декабря 2024 года.

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