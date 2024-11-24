Беларусь и РФ продлят соглашение о сотрудничестве в нефтяной отрасли до конца 2026 года

Правительства Беларуси и РФ и планируют продлить действие соглашения о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов до 31 декабря 2026 года, а затем сделать его бессрочным. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, правительства Беларуси и РФ, "стремясь развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество в области поставок нефти и нефтепродуктов", договорились внести изменения в соглашение и продлить его действие до 31 декабря 2026 года, "после чего его действие автоматически продлевается на последующие годичные периоды".

В распоряжении отмечается, что соглашение будет разорвано, если одна из сторон уведомит о своем намерении прекратить его действие за три месяца до истечения периода.

Протокол о внесении изменений вступит в силу с даты получения "последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур".

Соглашение между правительствами Беларуси и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было заключено 12 января 2007 года.