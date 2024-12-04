Последнее обновление: 04.12.2024 18:00

Учения ОДКБ в 2025 году пройдут в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане

В 2025 году учения ОДКБ пройдут на территории четырех стран-участниц. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

"План оперативно-боевой подготовки на 2025 год также принят. У нас учения пройдут в Беларуси, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане", - сказал Тасмагамбетов.

По его словам, на территории Кыргызстана пройдут командно-штабные учения "Рубеж-2025", оперативный сбор с командованием Коллективных сил быстрого развертывания Центральной Азии в рамках оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2025".

Кроме того, в Кыргызстане состоится следующая сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она запланирована на конец 2025 года.

В 2024 году учения ОДКБ прошли на территории России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

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