Беларусь участвует в учении ОДКБ в Кыргызстане

Белорусские военные участвуют в учении ОДКБ "Нерушимое братство-2023", которое проходит 9-13 октября на полигоне учебного центра Вооруженных сил Кыргызстана "Эдельвейс".

Как заявило Минобороны РБ, целью мероприятий является "совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности".

В октябре 2022 года Минобороны Кыргызстана отменило проведение на своей территории учения "Нерушимое братство-2022", которое предполагалось провести на полигоне "Эдельвейс".