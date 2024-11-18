РФ нанесла ракетный удар по деловому центру Одессы

Российская армия днем 18 ноября нанесла удар по Одессе.

Местные власти сообщают как минимум о восьми погибших.

«В результате российского ракетного удара по центру Одессы погибли восемь человек. Ранены 39 человек, в том числе четыре ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии. <...> Другим пострадавшим помощь была оказана на месте», - написал в своем Telegram-канале глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Среди тех, кто пострадал в результате ракетной атаки, не только обычные гражданские люди, но и медики и полицейские.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате обстрела Одессы пострадали многоквартирный дом, университет и административное здание.