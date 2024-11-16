РФ ночью атаковала Украину полусотней дронов и ракетой

В ночь на 16 ноября Россия атаковала Украину несколькими типами дронов и одной ракетой.

Как сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, удалось сбить 53 воздушных цели из более чем 80.

РФ ударила по Харьковской области зенитной управляемой ракетой С-300. Также запустила 83 дрона типа "шахед" и БпЛА неустановленного типа из российских городов Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.

При этом 53 дрона были сбиты в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Еще 30 БпЛА были локационно потеряны в разных регионах страны.