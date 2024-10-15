Очередь легковушек на въезд в Польшу из Беларуси увеличилась до 340 машин

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 340 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию всего 33% легковушек от нормы.

«По состоянию на 10:00 около 1200 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву. Меньше всего фур за сутки проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили 16% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении ГПК.

Перед пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в Латвию фиксируется 160 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию за 24 часа проследовало 64% авто.