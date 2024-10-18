За неделю очередь легковушек на въезд в Польшу из Беларуси увеличилась в два раза

С понедельника очередь легковых авто на въезд в Польшу увеличилась в два раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«С начала недели очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) выросла с 230 до 460 авто. Его сотрудники с начала недели приняли 36% легковушек от нормы», - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Сопредельная сторона с понедельника пропустила около 45% транспорта. Меньше всего авто оформляли сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) — в среднем 16% от нормы.

С понедельника через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 53% фур. Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли на свою территорию 59% большегрузов.