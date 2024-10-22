Последнее обновление: 22.10.2024 16:34

Более тысячи фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси

По состоянию на 10:00 въезда в ЕС ожидают 1070 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили только 9% транспорта от нормы, т.е. 43 из 500 авто.

Самый загруженный маршрут проходит через литовский Шальчининкай (Бенякони). Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 445 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 47% фур от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 370 грузовиков. На территорию Латвии проследовало 47% автомобилей.

За сутки перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) очередь авто увеличилась на 35 единиц. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 33% легковушек от нормы.

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