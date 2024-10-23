Более 500 легковушек ожидают въезда в Польшу из Беларуси

Очередь легковушек фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 533 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, польские контрольные службы за 24 часа оформили всего 39% легковушек. Также перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидают 10 автобусов.

Около 630 большегрузов простаивают перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за сутки проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 25% грузовиков от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 44% большегрузов от нормы.

Въезда в Латвию ожидают более 400 грузовиков. Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) на въезд в Латвию оформили 44% авто.