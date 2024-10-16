Последнее обновление: 16.10.2024 16:57

Более 450 легковушек ожидают въезда в Польшу из Беларуси

Более 450 легковушек ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Ведомство утверждает, что его контрольные службы за 24 часа оформили 36% легковушек.

Кроме того, на границе скопилась большая очередь фур.

«По состоянию на 14:00 около 1500 единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС. Самый загруженный маршрут проходит через литовский погранпереход Бенякони (Шальчининкай). За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 31% грузовиков от нормы. Меньше всего транспорта оформили контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 15% от нормы, т.е. 3 фуры из 20 возможных в час», - говорится в сообщении ГПК.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 220 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 58% фур от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 200 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 46% авто.

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