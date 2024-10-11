Около 1,8 тыс. машин ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Перед уикендом около 1800 транспортных средств ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Самым загруженным направлением в Евросоюз для фур остается литовское — въезда на сопредельную территорию ожидают 1165 большегрузов.

«Сопредельная сторона с понедельника пропустила всего 26% транспорта от нормы. Меньше всего авто оформляли сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) — 14% от нормы. Через погранпереход Шальчининкай (Бенякони) с начала недели на сопредельную территорию проследовало 38% грузовиков», - говорится в сообщении ГПК.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 250 большегрузов. Его контрольные службы за 4 дня оформили 62% фур от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 250 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 57% авто.

Более 150 легковушек ожидают оформления перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Польская сторона с начала недели приняла на свою территорию 35% транспорта от нормы.