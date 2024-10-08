Из-за ремонта дороги в пункте пропуска «Бенякони» могут быть задержки в прохождении границы

В пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе начали ремонтировать дорогу. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«С 8 октября по 18 ноября 2024 года будут проводиться работы по замене в пункте пропуска „Бенякони“ цементобетонного покрытия въездной полосы для движения грузовых транспортных средств. В указанный период грузовики будут следовать по одной с легковым транспортом полосе, что может сказаться на времени пересечения границы», - говорится в сообщении ГТК.

Ведомство рекомендует водителям «учитывать данную информацию при пересечении белорусско-литовской границы.