Въезда в ЕС из Беларуси ожидают 220 легковушек и 35 автобусов

Ситуация на границе остается напряженной: около 3 тыс. транспортных средств ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест) и литовским Мядининкай (Каменный Лог). Въезда на сопредельную территорию ожидают 220 легковушек. С пятницы Польша принимала на свою территорию в среднем 32% транспорта в сутки», - говорится в сообщении.

На текущий момент перед польским Тересполем (Брест) въезда в ЕС ожидают 35 автобусов.

Самым загруженным направлением для грузовиков остается литовское — 1350 машин.

За выходные дни в Литву проследовало 30% грузовиков от нормы. Меньше всего оформили сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 159 фур из 1000 возможных за двое суток.

В очереди на въезд в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи) находятся 900 большегрузов. Cопредельная сторона приняла на свою территорию 54% транспорта от нормы.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за два дня въехало 56% грузовиков.