Более 3 тысяч грузовиков ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Очередь фур увеличивается: въезда в ЕС из Беларуси ожидают более 3100 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 въезда в Литву ожидают 1310 фур. За прошедшие сутки контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) приняли всего 86 фур из 500 возможных, а это всего 17% от нормы, т.е. 3 авто из 20 в час», - говорится в сообщении.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) въезда в ЕС ожидают 565 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовал 44% авто.

Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли на свою территорию 49% большегрузов.

24 часа очередь легковых авто на въезд в Польшу перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) увеличилась на 50 авто. Его контрольные службы оформили 34% транспорта от нормы.

Перед Тересполем (Брест) въезда на сопредельную территорию ожидают 16 автобусов.