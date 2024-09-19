Более тысячи грузовиков ожидают въезда в Польшу из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Ведомство отмечает, что польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) остается самым загруженным для въезда фур в Евросоюз. По состоянию на 10:00 более 1000 авто ожидают въезда в Польшу. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 55% грузовиков от нормы.

Около 1150 большегрузов простаивают перед литовскими пунктами пропуска. За сутки меньше всего транспорта на данном направлении приняли на свою территорию в сопредельном погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — 73 фуры из 500 возможных. Через пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) в Литву проследовало 42% грузовиков от нормы.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 680 единиц грузового транспорта. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовал 51% авто.

Около 160 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) и польским Тересполем (Брест). Польские контрольные службы приняли на свою территорию всего 39% транспорта, литовские — 60%.

Перед погранпереходом Тересполь (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 21 автобус.