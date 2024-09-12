Последнее обновление: 12.09.2024 12:50

На границе с Польшей скопилось 300 легковушек и 39 автобусов – ГПК Беларуси

На границе с Польшей простаивают 300 легковых транспортных средств. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Сотрудники польского Тересполя (Брест) за сутки приняли на свою территорию 36% легковушек от нормы. Перед указанным пунктом пропуска въезда на польскую сторону ожидают 39 автобусов.

Незначительное скопление легковых авто также фиксируется на въезд в Литву перед погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) — 10 единиц.

По состоянию на 10:00 въезда в ЕС ожидают 2890 фур. Меньше всего грузовиков за 24 часа проследовало в Литву через литовский Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили всего 5% большегрузов от нормы.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 950 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 60% фур от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 660 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 36% авто.

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