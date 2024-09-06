Более 350 легковушек и 15 автобусов ожидают въезда в Польшу из Беларуси

Более 350 легковых авто и 15 автобусов ожидают въезда в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) на въезд в ЕС скопилось 350 авто, его сотрудники с начала недели приняли 30% легковушек от нормы.

Перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) на въезд в ЕС фиксируется 30 легковушек, их контрольные службы в течение недели принимали на свою территорию около 55% транспорта от нормы.

По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) въезда в ЕС ожидают 15 автобусов.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Сопредельная сторона с понедельника пропустила около 40% транспорта. Меньше всего авто оформляли сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) — в среднем 15% от нормы.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 43% фур. Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли на свою территорию 51% большегрузов.