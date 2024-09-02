Около 3,4 тыс. машин стоят в очереди на выезд в ЕС из Беларуси

Около 3400 машин стоят в очереди на выезд в ЕС из Беларуси, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, самым загруженным направлением остается литовское — 1480 грузовиков.

За выходные дни в Литву проследовало 23% грузовиков от нормы. Меньше всего оформили сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 12%, т.е. 2 авто из 20 в час.

Очередь большегрузов, ожидающих въезда в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи), за выходные дни не изменилась. Cопредельная сторона приняла на свою территорию 58% фур от нормы.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за два дня въехал 41% грузовиков.

«По состоянию на 10:00 очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Въезда на сопредельную территорию ожидают 400 легковушек. С пятницы Польша приняла на свою территорию 68% транспорта», - говорится в сообщении.