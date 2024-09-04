Очередь легковушек на выезд в ЕС фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь

Очередь легкового транспорта на въезд в ЕС фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, его контрольные службы за 24 часа оформили 39% легковушек.

Литовская сторона за сутки пропустила в среднем 25% грузовиков, в результате чего очереди сохраняются.

«По состоянию на 10:00 около 2700 единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС. Самый загруженный маршрут проходит через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 14% грузовиков от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 36% большегрузов от нормы».

Контрольные службы польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) оформили на въезд в ЕС 60% большегрузов. Через латвийский погранпереход Патерниеки (Григоровщина) на сопредельную территорию въехало 39% авто.