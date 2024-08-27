Очередь фур на въезд в ЕС из Беларуси увеличилась до более 2,6 тыс. авто

Очередь фур увеличивается: въезда в ЕС ожидают более 2640 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 1350 фур ожидают въезда в Литву. За прошедшие сутки контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) приняли 63 фуры из 500 возможных, а это всего 12% от нормы, т.е. 2 авто из 20 в час», - говорится в сообщении ведомства.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) въезда в ЕС ожидают 690 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовал 41% авто.

Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли на свою территорию 51% большегрузов.

За 24 часа очередь легковых авто перед самым загруженным пунктом пропуска Тересполь (Брест) не изменилась. Его контрольные службы оформили 32% транспорта от нормы.

По состоянию на 10:00 перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 39 автобусов.