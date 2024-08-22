Последнее обновление: 22.08.2024 13:12

На белорусско-польской границе скопилось 108 автобусов

За 24 часа количество автобусов, которые ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска Тересполь (Брест), увеличилось с 65 до 108 единиц. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Ввиду игнорирования польской стороной норм пропуска тысячи туристов вынуждены сутками находиться в автобусах в ожидании въезда в Польшу», - пишет ведомство.

Так, за последние сутки контрольные службы Тересполя (Брест) оформили всего 62 автобуса из 170 положенных, т.е. 36% от нормы.

«По состоянию на 10:00 более 2560 единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС. Меньше всего фур за сутки проследовало в Евросоюз через литовский Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили 14% грузовиков», - отмечает ГПК.

Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли на свою территорию 59% большегрузов.

Перед пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в Латвию фиксируется 600 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию въехало 55% авто.

Около 580 легковых транспортных средств фиксируется перед литовскими пунктами пропуска и польским Тересполем (Брест). Наибольшее скопление легковушек – 480 единиц – сохраняется перед польским Тересполем (Брест), его контрольные службы оформили 37% легковушек.

Ранее по теме


<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование