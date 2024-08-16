Около 900 легковушек находятся в очереди на въезд в Евросоюз из Беларуси

Перед выходными днями около 900 легковых авто находятся в очереди на въезд в Евросоюз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, на въезд в Польшу перед Тересполем (Брест) фиксируется 570 легковушек. Ежесуточно с понедельника его контрольные службы оформляют около 35% авто от нормы.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 180 и 100 единиц транспорта.

Кроме того, согласно размещенной на сайте литовской таможни информации, ранее введенный запрет на въезд в Литву распространяется не на все легковые автомобили с белорусскими регистрационными номерами, отмечает ГПК.

«По состоянию на 10:00 перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 40 автобусов», - говорится в сообщении ГПК.

Самое загруженное направление на въезд в ЕС для грузовиков — литовское, для легкового транспорта — польское. Кроме того, перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) по-прежнему сохраняется очередь из автобусов, следующих на польскую территорию.

Контрольные службы самого загруженного для большегрузов европейского пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) с понедельника оформили около 50% фур от нормы. Антилидером по выполнению нормы пропуска остается литовский Мядининкай (Каменный Лог), через данный маршрут в ЕС проследовало всего 15%, т.е. 80 фур из 500 возможных.

Через Патерниеки (Григоровщина) латвийская сторона приняла из Беларуси 50% фур.

Как сообщалось, Литва сделала исключение для въезда машин на белорусских номерах.