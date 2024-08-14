За сутки очередь легковых авто в ЕС выросла более чем на 20% - ГПК Беларуси

За сутки очередь легковых авто в ЕС выросла более чем на 20%. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«Контрольные службы сопредельных европейских погранпереходов продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта, способствуя росту скопления автомобилей. За сутки общее количество фур, следующих в страны Евросоюза, не изменилось — 2030 единиц, а легковых авто увеличилось почти на 200 единиц — с 860 до 1045», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество грузовиков фиксируется перед литовским погранпереходом Шальчининкай (Бенякони). Несмотря на это, его сотрудники пропустили на территорию Евросоюза только 46% грузового транспорта от нормы.

На въезд в Латвию через пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется 580 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода за сутки оформили 58% авто.

Очереди легкового транспорта сохраняются на всех направлениях.

На въезд в Польшу перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) находятся 500 авто. Контрольные службы Польши за сутки оформили около 35% легковушек от нормы.

В очереди на въезд в Литву через пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) находятся 520 легковых авто.

По состоянию на 10:00 въезда в Польшу через погранпереход Тересполь (Брест) ожидает 31 автобус.