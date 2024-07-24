Более 2 тыс. фур ожидают выезда в ЕС из Беларуси

Ситуация на границе остается напряженной: более 2 тысячи фур ожидают выезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, по состоянию на 10:00 самым загруженным направлением остается литовское — 1470 грузовиков в очереди.

За прошедшие сутки в Литву проследовало 34% большегрузов от нормы. Меньше всего оформили сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) — 19% авто.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за сутки въехало 54% грузовиков, через польский Кукурыки (Козловичи) — 61% фур.

«За сутки очередь легкового транспорта на въезд в ЕС не изменилась. Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), его контрольные службы приняли на свою территорию 38% транспорта», - сообщает ГПК.

Скопление легковушек также фиксируется перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Въезда на сопредельную сторону ожидают 120 и 100 легковушек соответственно.

По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) въезда в Евросоюз ожидают 65 автобусов.