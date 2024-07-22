За выходные очередь транспорта на въезд в ЕС увеличилась на 295 машин - ГПК РБ

За выходные дни очередь транспорта на въезд в ЕС увеличилась на 295 авто. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«С пятницы количество легковых авто, которые ожидают въезда в Евросоюз, увеличилось с 350 до 575 единиц. Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска Тересполь (Брест), здесь за два дня в Польшу въехало 32% транспорта от нормы», - говорится в сообщении.

В очереди на въезд в Литву находится 225 легковушек, с пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию 51% авто от нормы.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Через него в Литву с пятницы въехало всего 42% транспорта. Меньше всего транспорта оформили контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) — 11% от нормы, т.е. 2 авто из 20 в час.

Контрольные службы польского погранперехода Кукурыки (Козловичи) приняли на свою территорию 53% грузового транспорта. Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 47% фур.

«По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) и литовским Мядининкаем (Каменный Лог) въезда в ЕС ожидают 50 и 4 автобуса соответственно», - информирует ведомство.