Более 1350 фур ожидают въезда в Литву и Латвию из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Очереди большегрузов сохраняются на въезд в Литву и Латвию. Более 480 грузовиков фиксируется перед самым загруженным погранпереходом Шальчининкай (Бенякони), его сотрудники за сутки оформили около 55% авто от нормы», - говорится в сообщении.

В латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) сопредельные контрольные службы выполнили норму по пропуску на 53% — въезда ожидают свыше 330 фур.

Наибольшее скопление легкового транспорта в ЕС фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки сотрудники сопредельного погранперехода приняли на свою территорию лишь 40% легковушек от нормы, утверждает ведомство.