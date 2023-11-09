Последнее обновление: 09.11.2023 16:46

В очереди на выезд в ЕС стоят более 1,4 тыс. грузовых и 450 легковых авто – ГПК Беларуси

В очереди на выезд в ЕС стоят более 1400 грузовых и 450 легковых авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Скопление грузовиков сохраняется перед всеми европейскими погранпереходами. Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — 520 авто. Его контрольные службы оформили 72% большегрузов от нормы.

Через латвийский — Патерниеки (Григоровщина) — и польский — Кукурыки (Козловичи) — пункты пропуска проследовало в ЕС 68% и 62% фур соответственно.

Для легкового транспорта наиболее загруженным остается маршрут через польский Тересполь (Брест). В среду очередь достигла 200 легковушек. За сутки через данный погранпереход в страны ЕС проследовало 38% авто от нормы, утверждает ведомство.

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