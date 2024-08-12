Около 800 легковых машин ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Около 800 легковых авто ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, за выходные дни меньше всего транспорта проследовало на сопредельную территорию через польский погранпереход Тересполь (Брест) — 33% от нормы.

«По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) въезда в ЕС ожидают 79 автобусов», - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут для фур в ЕС проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Несмотря на существенное скопление транспорта, сопредельные контрольные службы с пятницы оформили 38% авто от нормы. Через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) на сопредельную территорию проследовало всего 14% большегрузов.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в Латвию скопилось более 580 единиц грузового транспорта. Сопредельная сторона за выходные дни приняла на свою территорию 47% авто.