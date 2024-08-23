Свыше 640 легковушек и 82 автобуса ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Перед выходными днями более 640 легковых авто и 82 автобуса ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) на въезд в ЕС скопилось 600 авто, его сотрудники с начала недели приняли 35% легковушек от нормы.

Перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) на въезд в ЕС фиксируется 40 авто, их контрольные службы в течение недели принимали на свою территорию около 60% транспорта от нормы.

По состоянию на 10:00 перед польским Тересполем (Брест) въезда в ЕС ожидают 82 автобуса.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Сопредельная сторона с понедельника пропустила около 50% транспорта. Меньше всего авто оформляли сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) — 15% от нормы.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 40% фур.