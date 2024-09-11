Последнее обновление: 11.09.2024 12:50

Очередь грузовиков на выезд в Польшу из Беларуси за сутки выросла на 25%

Очередь грузовиков на выезд в Польшу их Беларуси за сутки выросла на 25%, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 1000 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 63% фур от нормы», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 свыше 1200 грузовых транспортных средств ожидают въезда в Литву. Меньше всего фур за 24 часа проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили 18% грузовых авто от нормы.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 650 фур. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 46% авто.

Очередь легкового транспорта и автобусов фиксируется только перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Въезда на сопредельную территорию ожидают 300 легковушек и 42 автобуса.

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