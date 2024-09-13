Около 3,5 тыс. фур и легковушек ожидают въезда в Евросоюз из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Сопредельные страны продолжают создавать коллапс на границе, замедляя оформление транспорта. По состоянию на 10:00 въезда в Евросоюз ожидают около 3,5 тысяч грузовых и легковых автомобилей», - говорится в сообщении ведомства.

С начала недели количество ожидающих въезда в Польшу грузовиков увеличилось на 350 единиц. На литовском и латвийском направлениях очередь существенно не изменилась.

Контрольные службы польского погранперехода Кукурыки (Козловичи) ежесуточно пропускали на свою территорию около 45% фур от нормы, литовских пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) — около 30%. В латвийском погранпереходе Патерниеки (Григоровщина) в ЕС с понедельника пропустили 45% авто.

С начала недели очередь легкового транспорта увеличилась на 105 единиц на въезд в Литву и Польшу. Самым загруженным маршрутом в ЕС для легковушек остается польский Тересполь (Брест). В настоящее время въезда в Польшу перед указанным пунктом пропуска ожидают 480 легковых автомобилей, а показатель выполнения нормы у контрольных служб Тересполя с понедельника оказался наименьшим среди всех пунктов пропуска — около 36%.

Перед Тересполем (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 25 автобусов.