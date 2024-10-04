ГПК Беларуси: с понедельника через литовские пункты пропуска в ЕС въехало менее 30% фур

С понедельника через литовские пункты пропуска в ЕС въехало менее 30% фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 въезда в Литву ожидают более 1400 грузовиков. Антилидером по выполнению нормы пропуска остается литовский Мядининкай (Каменный Лог), через данный маршрут с начала недели в ЕС проследовало всего 14% транспорта, т.е. 70 фур из 500 возможных. Сотрудники погранперехода Шальчининкай (Бенякони) с понедельника приняли на свою территорию только 34% большегрузов», - говорится в сообщении ведомства.

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Его контрольные службы за четыре дня оформили 60% транспорта от нормы. Въезда на сопредельную территорию ожидают 900 большегрузов.

Через Патерниеки (Григоровщина) латвийская сторона приняла из Беларуси 53% фур.

На въезд в Польшу перед Тересполем (Брест) фиксируется 310 легковушек. Ежесуточно с понедельника его контрольные службы оформляют около 35% авто от нормы.