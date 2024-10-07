Около 175 легковушек ожидают въезда в Польшу из Беларуси

Около 175 легковых авто фиксируется на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Утверждается, что за выходные через польский погранпереход Тересполь (Брест) на сопредельную территорию проследовало 34% от нормы.

«По состоянию на 10:00 более 2450 большегрузов ожидают въезда в ЕС, самым загруженным направлением остается литовское. Наибольшая очередь фиксируется перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Его контрольные службы с пятницы приняли на свою территорию меньше всего транспорта — 19% авто от нормы. За два дня через погранпереход Шальчининкай (Бенякони) в Литву проследовало 45% фур», - говорится в сообщении.

На въезд в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) фиксируется 700 грузовиков, его контрольные службы за выходные дни оформили 48% фур от нормы.

Латвийская сторона в погранпереходе Патерниеки (Григоровщина) с пятницы приняла на свою территорию 45% авто. Въезда в Латвию ожидают более 430 единиц грузового транспорта.